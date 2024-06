Wall Street en ordre dispersé, en attendant de nouveaux indicateurs

L'indice Dow Jones cédait 0,38%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait 0,34% et le S&P 500 stagnait (-0,03%) vers 14H10 GMT.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mercredi, la technologie dans le vert alors que les investisseurs s'interrogent sur la trajectoire des taux après des propos de membres de la Réserve fédérale (Fed), en attendant la publication de nouveaux indicateurs américains.

La veille, Wall Street avait terminé sans direction, le rebond de Nvidia (+6,76%) - l'action coqueluche du marché et du secteur de l'IA -, s'étant "faite au détriment de l'ensemble du marché", a commenté Patrick O'hare de Briefing.com.

L'indice Dow Jones avait cédé 0,76% à 39.112,16 points, le Nasdaq avait avancé de 1,26% à 17.717, 65 points et le S&P 500 avait grignoté 0,39% à 5.469,30 points.

Alors qu'on s'approche de la fin du premier semestre, plusieurs gouverneurs et présidents régionaux de la Fed ont décliné leurs scénarios pour le reste de l'année quant à l'évolution de l'inflation et du chômage ainsi que la réponse monétaire possible.