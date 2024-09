Wall Street en ordre dispersé, le marché reste fébrile

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones grignotait 0,07%, l'indice Nasdaq cédait 0,22% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (-0,01%).

La Bourse de New York évoluait sans direction mercredi peu après l'ouverture, toujours indisposée par les mauvais signaux qu'elle reçoit de l'économie américaine, la prudence incitant nombre d'investisseurs à prendre des bénéfices.

Wall Street restait groggy après le coup de massue reçu la veille, qui a fait perdre 3,26% au Nasdaq.

Les opérateurs s'inquiètent de "la santé de l'économie américaine et cherchent à déterminer si elle ralentit plus vite qu'un simple atterrissage", a expliqué Quincy Krosby, analyste de LPL Financial.

L'indice ISM publié mardi a montré que l'activité manufacturière aux Etats-Unis continuait à se contracter, à un rythme plus marqué que prévu.

Les investisseurs scrutent donc, plus qu'à l'habitude, le moindre signal macroéconomique américain pour se faire une religion.

Mercredi, ils auront à se mettre sous la dent le rapport du ministère du Travail sur les offres d'emplois et, plus tard, le livre beige de la banque centrale (Fed), qui rend compte des conditions économiques sur le terrain.