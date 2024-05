Wall Street termine en hausse avant l'inflation, le Nasdaq à un record

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est hissé à un nouveau record historique gagnant 0,75% à 16.511,18 points. L'indice Dow Jones a progressé de 0,32% à 39.558,11 points et le S&P 500 a avancé de 0,48% à 5.246,68 points.

La Bourse de New York a conclu en nette hausse mardi, permettant au Nasdaq d'atteindre un nouveau record, en attendant des indices clés sur l'inflation et la consommation aux Etats-Unis.

Le marché a gardé son sang froid devant cette montée des prix à la production, portée par l'énergie et les services, car il s'est concentré sur le fait que les données du mois de mars ont été révisées en baisse, compensant l'accélération d'avril.

Les prix à la production (indice PPI) ont accéléré plus rapidement que ne l'anticipaient les marchés, à +0,5% sur le mois contre -0,1% en mars (chiffre révisé en baisse) et +0,3% prévu.

Les investisseurs ont balayé les données mitigées publiées sur les prix de gros américains en avril qui ont augmenté plus qu'attendu, juste avant la parution de l'indice des prix à la consommation CPI mercredi.

"Les chiffres étaient plus forts qu'attendu mais les révisions l'étaient aussi. Donc quand vous additionnez les deux, on atterrit à peu près là où l'on doit être", a commenté Steve Sosnick d'Interactive Brokers. "Les données étaient donc plus ou moins en ligne avec les attentes", a-t-il résumé.

Attendu mercredi avant l'ouverture du marché, l'indice CPI des prix à la consommation pour avril devrait s'établir sur le mois à +0,4% contre +0,3%, selon les analystes.

Les investisseurs guetteront aussi la performance des ventes au détail pour avril, un bon moyen d'évaluer la santé du consommateur, moteur de l'économie américaine.