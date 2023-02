Wall Street termine en ordre dispersé après les minutes de la Fed

Après avoir passé la majeure partie de la séance légèrement dans le vert, la Bourse de New York a conclu en ordre dispersé mercredi, à la suite des minutes de la banque centrale américaine, la Fed, toujours déterminée à poursuivre les hausses de taux.

L'indice Dow Jones a cédé 0,26% à 33.045,09 points et le S&P 500 0,16% à 3.991,05 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,13% à 11.507,07 points.

La publication du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) a montré que si la majorité des membres du Comité monétaire étaient d'accord pour ralentir la hausse des taux du 1er février à 25 points de base, "quelques uns" étaient favorables à un tour de vis plus fort d'un demi-point de pourcentage.

"Or vu les dernières données économiques depuis leur décision, --à savoir les fortes créations d'emplois, la hausse de l'indice des prix CPI sur le mois, celle des prix de gros et enfin le bond des ventes au détail-- on se demande si les +quelques+ membres favorables à une hausse de 50 points de base ne sont pas devenus plus nombreux", a expliqué à l'AFP Joe Manimbo de Convera Financial Services.

Même son de cloche chez Spartan Capital où Peter Cardillo souligne que de plus en plus de membres de la Fed "commencent à évoquer une hausse des taux plus forte". "C'est ce qui a tenu le marché en otage", a affirmé l'analyste évoquant notamment les propos mercredi matin du président de la Fed de St Louis, James Bullard.

Celui-ci s'est dit en faveur d'un resserrement des taux plus rapide pour parvenir "au niveau terminal des taux" capable de juguler l'inflation et qu'il voit à 5,375%. Ces taux au jour le jour se situent entre 4,50% et 4,75% aujourd'hui et la prochaine réunion monétaire est prévue dans un mois. Vendredi, les investisseurs vont en outre guetter l'indice des prix PCE pour janvier, la mesure préférée de la Fed pour évaluer la hausse des prix, signale encore Peter Cardillo. Les rendements obligataires qui s'étaient assagis en début de séance sont un peu remontés tout en restant sous leur sommet de trois mois de la veille. A 21H20 GMT, le taux à dix ans s'inscrivait à 3,91% contre 3,95% mardi et celui à deux ans indiquait 4,69% contre 4,72% la veille mais 4,66% à l'ouverture. Face à cette fuite du risque, le dollar, valeur refuge, grimpait de 0,42% face à l'euro à 1,0603 dollar. Du côté des valeurs, l'action du groupe de logiciels de cybersécurité Palo Alto Networks a bondi de 12,50% à 187,75 dollars après avoir annoncé des ventes et un bénéfice plus forts qu'attendu au deuxième trimestre. L'entreprise, qui a ainsi enregistré son troisième trimestre positif après presque dix ans de pertes, a aussi relevé ses perspectives.