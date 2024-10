Wall Street termine proche de l'équilibre, aidée par de bons chiffres de l'emploi

La Bourse de New York a clôturé proche de l'équilibre mercredi, soutenue par de bons indicateurs concernant l'emploi dans le secteur privé, qui ont contrebalancé les résultats défavorables de certaines grandes entreprises.

Le Dow Jones a pris 0,09%, l'indice Nasdaq 0,08% et l'indice élargi S&P 500 0,01%.

La place new-yorkaise a été soulagée par les résultats encourageants de l'enquête ADP/Stanford Lab publiée mercredi, selon laquelle les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis ont créé 143.000 emplois en septembre, soit plus qu'au mois d'août et plus qu'attendu par les analystes.