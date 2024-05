Zone euro: l'inflation va baisser plus que prévu en 2024 selon Bruxelles

La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle tablait sur une inflation plus faible que prévu en 2024 dans la zone euro, à 2,5% contre 2,7% anticipé jusqu'ici, et a confirmé sa prévision d'une croissance de 0,8% malgré les tensions géopolitiques.

"Nos prévisions restent très incertaines alors que deux guerres continuent de faire rage non loin de chez nous" en Ukraine et au Proche-Orient et "les risques de dégradation (de ces prévisions) se sont accrus", a toutefois souligné le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni.