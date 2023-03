Actions du personnel devant l'AC Restaurant de Hondelange pour dénoncer sa fermeture

"Le site va fermer le 30 septembre pour la simple raison que la SOFICO n'a pas trouvé de repreneur", résume Patrick Mertens, secrétaire permanent FGTB Horval. Autogrill se désintéressant des sites routiers pour se concentrer sur les gares et autres aéroports, le groupe italien a choisi de ne pas renouveler la concession, précise le syndicaliste.

"Les gens sont triplement pénalisés: premièrement, ils perdent leur emploi, deuxièmement, aucun plan social n'est discuté pour permettre aux travailleurs d'obtenir un petit plus par rapport à ce que prévoit le préavis légal, et troisièmement, on se retrouve en fin de saison, ce qui constitue un fameux handicap pour retrouver du travail dans l'horeca en province du Luxembourg", poursuit le secrétaire permanent.