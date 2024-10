Allemagne: DB Cargo veut supprimer 2.300 emplois

DB Cargo, la filiale de l'opérateur ferroviaire public allemand Deutsche Bahn, prévoit de supprimer 2.300 postes. Ce plan de restructuration, fruit de plusieurs mois de négociations avec les conseils d'entreprise et les syndicats, vise à mieux adapter l'entreprise aux besoins de ses clients, a annoncé jeudi DB Cargo.

La filiale prévoit de créer de nouvelles unités commerciales axées sur des secteurs clés tels que l'acier, les voitures, les produits chimiques, les matières premières et les biens de consommation. Chacune de ces unités fonctionnera comme une entreprise indépendante et sera responsable de son propre personnel, de ses locomotives et de ses camions.

Face à un marché logistique tendu, DB Cargo n'exclut pas de nouvelles mesures d'adaptation, et notamment des suppressions de postes supplémentaires dans l'administration.