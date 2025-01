Allemagne: le "cordon sanitaire" face à l'extrême droite s'effiloche

Un tabou est tombé: les conservateurs allemands et l'extrême-droite ont pour la première fois allié leurs voix mercredi pour faire adopter ensemble de justesse à la chambre des députés un texte visant à durcir la politique migratoire du pays, à quelques semaines d'élections législatives.

Il a recueilli 348 votes positifs, 345 contre et 10 abstentions. La motion demande notamment que l'Allemagne refoule à la frontière tous les étrangers non munis de document d'entrée en règle, y compris les demandeurs d'asile.

La motion, qui n'est pas contraignante mais a une haute valeur symbolique, a été proposée par les conservateurs, favoris des sondages pour le scrutin du 23 février, et soutenue par l'Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite), sans qui le texte n'aurait pu être adopté.

Le texte a été déposé après une agression au couteau il y a une semaine imputée à un Afghan en situation irrégulière, qui a fait deux morts, dont un enfant de 2 ans, et a ébranlé l'opinion allemande.

En associant en toute connaissance de cause leurs voix à l'extrême droite de l'AfD sur ce texte, le parti CDU/CSU - celui de l'ancienne chancelière Angela Merkel (2005-2021) - a rompu avec une tradition au niveau national, et ce le jour même où le Bundestag a commémoré les 80 ans de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz (Pologne) et s'est recueilli à la mémoire des victimes du IIIe Reich.

Depuis la Deuxième guerre mondiale, les partis modérés traditionnels ont toujours exclu jusqu'ici une coopération avec l'extrême droite au niveau fédéral, maintenant ce qu'ils qualifiaient de "cordon sanitaire".