"Battez vous": après son geste polémique, Elon Musk intervient dans un meeting d'extrême droite en Allemagne

"C'est Ok d'être fier d'être allemand. Battez vous pour un avenir radieux pour l'Allemagne", a déclaré en direct l'homme le plus riche de la planète devant, selon l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), quelque 4.500 partisans réunis à la Foire de Halle (est).

L'empereur romain Jules César avait déjà été "impressionné" par la volonté de combattre des tribus germaniques. Le gouvernement actuel "réprime agressivement la liberté d'expression", a-t-il encore affirmé. L'AfD doit donc "se battre, se battre, se battre", notamment pour "plus d'autodétermination pour l'Allemagne et pour les pays d'Europe et moins de Bruxelles".

Ces dernières semaines, Musk s'est régulièrement immiscé dans la politique intérieure de l'Allemagne et d'autres pays européens en publiant des commentaires sur sa plateforme en ligne X, et en soutenant ouvertement l'AfD.

Il a qualifié Olaf Scholz de "fou"

Cette formation, hostile aux migrants, pointe en deuxième position des sondages pour les législatives du 23 février avec 20%, derrière les conservateurs de la CDU/CSU avec environ 30% des intentions de vote.