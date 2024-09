Allemagne: le parti de Scholz remporte de peu un scrutin régional face à l'extrême droite

RALF HIRSCHBERGER

Le parti social-démocrate allemand a remporté dimanche de justesse une élection régionale clé face à l’extrême droite, offrant un répit au chancelier Olaf Scholz de plus en plus critiqué et fragilisé au plan national.

Le SPD est crédité de 31 à 32% des suffrages à ce scrutin dans le Brandebourg, qui entoure la capitale Berlin dans l’est du pays, en nette hausse par rapport aux précédentes élections, contre 29 à 30% au parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), selon des sondages sortie des urnes des chaînes de télévision publiques ARD et ZDF.