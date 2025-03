La fille de Dominique Pelicot porte plainte contre son père: "Un message à toutes les victimes"

Dominique Pelicot a été condamné en décembre dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué sa femme Gisèle afin de la violer et de la livrer à des dizaines d'inconnus à Mazan (Vaucluse).

Lors de ce procès au retentissement international, Caroline Darian a déclaré avoir la certitude d'avoir été elle aussi la victime de son père après avoir vu des photos d'elle inconsciente, allongée sur un lit dans des sous-vêtements qu'elle ne reconnaît pas.

Dominique Pelicot, qui a été condamné pour la diffusion d'images de Caroline prises à son insu, a toujours nié avoir eu le moindre geste incestueux sur sa fille. "Oui, il a démenti, mais il a menti à plusieurs reprises et refait plusieurs versions de l'histoire durant les deux ans et demi de l'instruction", souligne Caroline Darian. "Et on a bien vu dans cette cour criminelle qu'à aucun moment Dominique est capable de dire l'entière vérité des faits commis."