Condamné à de la prison ferme, Nicolas Sarkozy va-t-il perdre sa légion d'honneur?

Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné, mi-décembre dernier pour corruption et trafic d'influence. Une peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme sous un bracelet électronique. Une première pour un dirigeant français. Et cette peine entraîne automatiquement l’ouverture d’une procédure d’exclusion de la légion d'honneur. Le code de l'Ordre de la Légion d'honneur prévoit comme "seule exclusion de droit la condamnation à une peine d'un an de prison ferme minimum".

Emmanuel Macron devra trancher

Le lancement imminent d’une procédure d’exclusion confirmé, quelle est la suite pour Nicolas Sarkozy ? L’ancien dirigeant va pouvoir présenter des arguments pour se défendre. Son cas sera ensuite examiné par le Conseil de l’ordre et c'est le président Emmanuel Macron, qui tranchera sur la décision finale. Il peut amoindrir la peine, au seul blâme ou à une suspension temporaire.