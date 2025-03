L'horreur en France: un couple condamné à plusieurs mois de prison pour avoir poignardé et décapité leur chienne à la tronçonneuse

Le couple, qui avait le projet de monter un élevage, possédait plusieurs chiens et chats, qui vivaient dans le logement d'environ 80 m2 et étaient attachés quand le couple sortait.

Le 2 mai 2024 à Levis (Yonne), des gendarmes interviennent pour des violences conjugales sur fond d'alcool au domicile du couple. Ils y découvrent une chienne poignardée à plusieurs reprises, et décapitée. La femme, 31 ans, suivie pour des troubles mentaux, est accusée d'avoir poignardé la chienne, un dogue argentin, et de l'avoir maintenue pendant que son compagnon coupait la tête de l'animal au moyen d'une tronçonneuse.

À la barre, la femme a expliqué qu'elle avait découvert le chat de son compagnon mort, tué par la chienne, selon elle. "On était sous le choc. On a commencé à boire, fortement. Il (mon compagnon) m'a dit que c'était de ma faute, car la chienne était à moi. Dans un acte désespéré, je lui ai donné un coup de couteau", a-t-elle déclaré. "On avait bu un litre de vodka et deux de bière. Chacun", ajoute l'accusée, déjà condamnée pour des faits de violences avec arme.

"J'ai achevé (la chienne) pour venger mon chat", a expliqué l'homme, 38 ans, traité pour alcoolisme et consommation de stupéfiants. Le couple a assuré qu'il voulait faire euthanasier la chienne, "dangereuse" et qui avait déjà tué "d'autres animaux" mais le vétérinaire avait dit que cela ne pouvait se faire avant "deux semaines".

Alors, lui couper la tête, "c'est le seul moyen qui m'est venu à l'idée", a expliqué l'homme. "Je pense qu'elle a souffert", laisse-t-il simplement tomber. "Le supplice a duré vingt minutes", a voulu rectifier Marine Dujancourt, avocate de la Fondation Brigitte Bardot, une des nombreuses associations parties civiles.