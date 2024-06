Après les F-16, les Mirage: la flotte bigarée de l'armée ukrainienne

Partager:

L'armée ukrainienne forme déjà des pilotes pour les chasseurs américains F-16, elle va désormais devoir se familiariser en urgence avec les Mirage français. Comme pour l'ensemble de son arsenal depuis le début de la guerre, Kiev jongle entre les systèmes d'armes. A trois jours des élections européennes, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France fournirait à Kiev des Mirage 2000-5. Un modèle de plus aux côtés des MIG-29 et autre Sukhoi de tous types et de toutes générations que les Ukrainiens opèrent.

"Le dilemme de l'intégration F-16 - Mirage fait partie d'une tendance lourde pour les forces armées ukrainiennes depuis 2022", rappelle à l'AFP Ivan Klyszcz, du Centre international pour la défense et la sécurité en Estonie. Bien des armées dans le monde disposent de plusieurs types d'avions de chasse. Mais Kiev est dans l'urgence de la guerre et elle a déjà dû batailler pour intégrer les systèmes d'armes occidentaux à ceux hérités de la période soviétique. "Les ingénieurs militaires ukrainiens ont été agiles dans cette adaptation", note le chercheur.

Le président Volodymyr Zelensky, en visite à Paris jeudi et vendredi, répète sans relâche ses besoins en matière de défense aérienne face à l'armée russe. Notamment pour faire reculer l'artillerie ennemie et intercepter missiles et drones. "L'essentiel des frappes aériennes russes sont tirées depuis le territoire russe", note Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES). "Avec l'autorisation de tirer sur la Russie, les Ukrainiens repoussent potentiellement la limite à partir de laquelle les avions russes pourront tirer à distance de sécurité".