Architecture: "l'IA ne peut pas reproduire l'expérience du monde physique", selon Norman Foster

"A ce stade, l'intelligence artificielle est capable de duper, d'inventer (...) mais nous sommes d'abord des animaux sociaux, c'est pour cela que nous habitons les villes, et même si on est enthousiaste devant le monde numérique, on ne peut pas zoomer dans cette expérience", explique-t-il, assis dans un fauteuil devant l'immense baie vitrée sur laquelle se détachent plusieurs maquettes de ses célèbres tours.

Ils résonnent avec des oeuvres de Fernand Léger, Constantin Brancusi, Umberto Boccioni et Ai Wei Wei, ainsi que des réalisations industrielles, un planeur et des automobiles, présentées dans un parcours thématique en sept sections.

Souvent présenté comme le principal représentant de l'architecture "high-tech" avec Richard Rogers, Norman Foster préfère parler de sa vision "d'une architecture où la technologie et la nature sont indissociables" et dont la structure (fondations, façades, murs...) s'efface au profit d'un habitat aéré, végétalisé et très lumineux.

Le viaduc de Millau en France, la tour de Londres en forme ellipsoïde (30 St Mary Axe), la grande cour du British Museum, le Reichstag à Berlin ou la Hearst Tower à New York sont quelques-uns de ses plus célèbres projets.

"Il conçoit l'architecture presque comme un organisme qui se met à l'équilibre avec l'air, le soleil, la vie, et qui construit un environnement pour les hommes, dans le respect du vivant et de ses conditions de vie", précise Frédéric Migayrou, commissaire de l'exposition.

L'architecte octogénaire, "plus inspiré par l'avenir que par le passé", imagine les villes du futur "plus propres, plus vertes, plus saines, plus calmes, plus sûres et procurant plus de plaisir", dans une vision "optimiste", voire "idéale".

- "Nucléaire" -

Aujourd'hui, note-t-il, "les villes les plus populaires, où on a envie de vivre, correspondent à un modèle essentiellement européen né avant le boom de l'automobile".

Et de citer "la transformation des modes de transport", "la mobilité et l'habitat partagés", "les jeunes générations qui ne sont plus autant intéressées par la propriété", "les villes plus durables qui consomment moins d'énergie", avec des "activités variées" et où "les gens peuvent vivre près de leur lieu de travail".

"Ces tendances, accélérées par la crise du Covid, sont évidentes", remarque-t-il.

Pour s'adapter au changement climatique, l'architecte mise sur de "l'énergie propre en abondance", à laquelle "seul le nucléaire peut répondre". "C'est une question de conception mais aussi de priorité. Nous devons opter pour cette énergie propre en dépassant les idées reçues, en se basant sur des faits, pas l'émotion", plaide-t-il.

Norman Foster a reçu le Prix Pritzker, équivalent du prix Nobel en architecture, en 1999.