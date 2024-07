Au Parlement européen, Vox quitte ECR pour le nouveau groupe de Viktor Orban

Le parti d'extrême droite espagnol Vox a annoncé vendredi quitter le groupe ECR au Parlement européen. Il rejoint la nouvelle alliance qu'est en train de former le premier ministre hongrois Viktor Orban.

Baptisé "Patriotes pour l'Europe", le nouveau groupe parlementaire comprendrait le parti national conservateur hongrois Fidesz, un parti d'extrême droite autrichien (FPÖ) et le mouvement populiste de l'ancien chef du gouvernement tchèque Andrej Babis (ANO).

Jusqu'à présent, Vox faisait partie du groupe Conservateurs et réformateurs européens (ECR), avec d'autres partis d'extrême droite comme les Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et le parti Droit et Justice polonais. Les nationalistes flamands de la N-VA en font également partie.