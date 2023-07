Au Royaume-Uni, les amoureux de la nature invités à compter les papillons

Le "Big Butterfly Count" -la plus grande initiative du genre au monde selon ses organisateurs- a lieu cette année du 14 juillet jusqu'au 6 août et permet aux scientifiques d'évaluer l'état de santé des espèces naturelles du pays.

Les amoureux de la nature sont invités à compter les papillons qu'ils observent lors de leurs balades au Royaume-Uni, dans le cadre d'un large recensement de ces insectes de plus en plus menacés.

Sans attendre ce rendez-vous annuel, Amy Walkden et Emma Grice emmènent régulièrement leurs enfants respectifs, Robin et Alex, huit ans tous les deux, dans un parc du petit village d'Abbotskerswell (sud-ouest) pour observer les papillons.

"Les papillons sont des indicateurs sensibles à ce qu'il se passe", ajoute-t-elle.

"Si on n'a plus de papillons, ceux qui se nourrissent de papillons n'auront plus rien à manger", acquiesce sa fille Robin, robe jaune aux motifs papillon sur les épaules et visiblement très au fait de la chaîne alimentaire.

- Déclin -