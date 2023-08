Aucune date n'a encore été arrêtée pour le combat qui doit opposer Zuckerberg à Musk

"J'aime ce sport et suis prêt à combattre depuis le jour où Elon m'a défié", a commenté Mark Zuckerberg. "S'il devait marquer son accord pour une date effective, vous l'apprendriez de ma bouche. En attendant, c'est qu'il n'y a pas encore d'accord sur tout ce qu'il affirme", a complété l'Américain de 39 ans.

Elon Musk, qui possède la triple nationalité sud-africaine, canadienne et américaine, avait lancé l'idée en juin et ravivé les rumeurs vendredi en annonçant que l'affrontement se tiendrait dans un lieu historique en Italie. L'homme d'affaires de 52 ans avait ainsi affirmé sur sa plateforme X avoir abordé le sujet avec la Première ministre Giorgia Meloni et le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano.