Aux JO de Paris en 2024, des cybermenaces décuplées

Les JO-2024 devraient être la cible de milliards de cyberattaques, "huit à dix fois plus que les Jeux de Tokyo", des menaces accentuées par la cyberguerre en Ukraine, selon le directeur de la technologie de Paris 2024, Bruno Marie-Rose.

"Les JO sont l'un des événements les plus attaqués du monde. C'est le premier cauchemar du directeur de la technologie", a expliqué l'ingénieur et médaillé olympique du relais 4×100m en 1988, en inaugurant lundi à Madrid le centre de tests et d'intégration des JO, installé par le groupe français Atos.