Avalanche en Suisse: au moins 3 morts et un blessé

Trois personnes sont mortes et une autre a été blessée lundi dans une avalanche à Zermatt, l'une des stations de ski et d'alpinisme les plus prisées de Suisse, a indiqué la police cantonale du Valais.

"Avalanche de Riffelberg - en début de soirée, le bilan de l'événement est de trois personnes décédées et une blessée. Les recherches ont été suspendues ce soir", a indiqué la police dans un message sur le réseau social X.