Berlin annonce l'interdiction prochaine des chinois Huawei et ZTE sur les réseaux 5G

La ministre allemande de l'Intérieur a annoncé jeudi l'interdiction prochaine de l'utilisation des composants fabriqués par les groupes chinois Huawei et ZTE sur les réseaux 5G pour des raisons de sécurité, dans un climat de tensions entre Pékin et l'UE.

"Sur le coeur du réseau 5G, les composants Huawei et ZTE ne pourront plus être utilisés d'ici fin 2026 au plus tard. Pour les réseaux d'accès et de transport 5G, les systèmes de gestions critiques (des deux fabricants, NDLR) devront être remplacés au plus tard fin 2029", a indiqué la ministre Nancy Faeser lors d'une conférence de presse.

Cette décision "vaudra pour l'ensemble de l'Allemagne", a-t-elle ajouté.

Celle-ci a été prise après un examen approfondi de la menace que pourraient représenter les deux fabricants chinois sur la sécurité de l'Allemagne, selon Berlin.