Biden et Poutine saluent Nguyen Phu Trong, dirigeant vietnamien décédé

Il "était un ardent promoteur des liens profonds qui unissent les Américains et les Vietnamiens et son leadership a contribué à nourrir l'amitié et le partenariat dont nos pays jouissent aujourd'hui", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

"En Russie, on se souviendra toujours de lui comme d'un véritable ami de notre pays qui a apporté une grande contribution personnelle à l'établissement et au développement du partenariat stratégique global entre Moscou et Hanoï", a écrit Vladimir Poutine dans un courrier adressé au nouveau leader vietnamien To Lam et publié par le Kremlin.

Le Parti communiste chinois (PCC) a adressé ses "condoléances" au parti du même nom au pouvoir au Vietnam (PCV), a rapporté la télévision d'Etat chinoise, après la mort à 80 ans de Nguyen Phu Trong, l'homme le plus puissant du Vietnam.

"Le Comité central du Parti communiste chinois a envoyé un message de condoléances [à son équivalent au Vietnam] après le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong", a indiqué la chaîne CCTV dans un bref communiqué.