Boxe: Fury contre Usyk le 17 février en Arabie saoudite pour un combat "historique"

"C'est un événement historique": le combat d'unification des ceintures mondiales de boxe, catégorie poids lourds, aura lieu le 17 février à Ryad, en Arabie saoudite, entre le fantasque Britannique Tyson Fury et l'Ukrainien Oleksandr Usyk, ont annoncé jeudi à Londres les organisateurs de l'évènement.

Fury est champion WBC des lourds et son adversaire ukrainien détient pour sa part les ceintures WBA, IBF et WBO. Le vainqueur du combat sera le premier champion du monde unifié des poids lourds depuis Lennox Lewis en 1999 et 2000.