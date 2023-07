Catastrophe écologique d'Aznalcollar en Espagne: Boliden n'a pas à payer la dépollution

Ce jugement de première instance, obtenu par l'AFP, intervient plus de 25 ans après l'incident, qui avait entraîné le déversement de plus de cinq millions de mètres cubes de boues toxiques dans une rivière de cette région du sud de l'Espagne, l'une des plus graves catastrophes environnementales du pays.

Le groupe suédois, qui a toujours nié sa responsabilité, mettant en cause une filiale du groupe de BTP espagnol Dragados ayant construit le bassin, s'est réjoui dans un communiqué du jugement qui le reconnaît selon lui "non redevable" de la somme demandée par le gouvernement régional.