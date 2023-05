CJUE: L'organe chargé des procédures disciplinaires contre les juges doit être indépendant

L'organe en charge des procédures disciplinaires contre les juges doit être indépendant et impartial. Et les règles régissant le contrôle de l'action de son directeur doivent être conçues de manière à éviter tout doute légitime à cet égard, estime la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi.

Celui-ci fait suite au classement sans suite, en Roumanie, de plaintes disciplinaires déposées contre certains juges et procureurs. La cour d'appel de Bucarest a interrogé la Cour de justice sur la concentration des pouvoirs mise en cause.

"Les règles régissant l'organisation et le fonctionnement d'un organe compétent pour mener des enquêtes disciplinaires et pour exercer une action disciplinaire à l'encontre des juges et des procureurs doivent, en conséquence, respecter les exigences découlant du droit de l'Union et, en particulier, de l'État de droit", ajoute-t-elle.