Depuis l'Arctique, des Russes entretiennent la flamme d'une information libre

"J'ai commencé à comprendre que ce serait dangereux de continuer à faire ça à Mourmansk", poursuit-il dans un anglais hésitant. "Si (on veut) appeler la guerre la guerre et Poutine un dictateur, on est davantage en sécurité ici".

Le Barents Observer compte désormais trois reporters et une stagiaire russes, et publie aujourd'hui plus d'articles en russe qu'en anglais.

"On était déjà bloqué en Russie et on eu d'immenses problèmes avec la censure russe. On s'est dit: OK, ils veulent faire plus de misères aux journalistes, alors nous aussi, on va leur faire plus de misères", témoigne le rédacteur-en-chef, Thomas Nielsen.