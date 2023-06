Des chefs-d'œuvre tatoués à la maison de Rembrandt

"Je pense que c'est une opportunité fantastique d'amener ce qui était du registre populaire dans le monde de l'élite - ou l'inverse !", se réjouit auprès de l'AFP Henk Schiffmacher alias "Hanky Panky".

L'artiste âgé de 71 ans au look rock and roll raconte qu'un ancien tatoueur qualifiait les tatouages de "Rembrandt du pauvre".

S'ils sont plus abordables qu’un tableau de maître, ils n'en sont pas "moins soigneusement exécutés et sélectionnés", souligne dans un communiqué le Néerlandais très connu dans le monde du tatouage, qui se targue d'avoir tatoué des membres du groupe des Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam et Motorhead.