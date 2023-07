Des experts de l'Onu s'inquiètent de la violence contre les civils

Des experts de l'Onu ont dénoncé vendredi le nombre élevé de victimes civiles causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a de cela 500 jours. Depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, la mission d'observation de l'Onu en Ukraine a recensé plus de 9.000 civils décédés, dont plus de 500 mineurs.

Le bilan exact s'élève à 15.993 blessés et 9.177 morts. Il est cependant fort probable que ces chiffres soient nettement plus élevés, car les experts ne comptabilisent que les décès qu'ils ont pu vérifier et confirmer de manière indépendante.

Au printemps, moins de civils sont décédés par rapport à l'année précédente, mais la tendance s'est inversée en mai et juin. Selon l'organisme, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, trois fois plus de civils sont morts sur le territoire ukrainien que pendant les huit années précédentes cumulées. Selon l'un des responsables de la mission de l'Onu, Noel Calhoun, la population civile ukrainienne paie un lourd tribut dans le cadre du conflit.