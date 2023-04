Des liaisons radio pour desservir les zones rurales en internet haut-débit

Le dispositif mis en place pour desservir les villages de Gênes, Cielle et Halleux, en province du Luxembourg, s'appuie sur cinq pylônes installés sur une distance totale de près de 15 kilomètres entre les communes de La Roche et Rendeux. Le haut-débit est envoyé par faisceau hertzien depuis l'antenne de Jupille vers une antenne mobile entre Jupille et Cielle, qui le renvoie à son tour vers un pylône à Cielle, où le haut-débit est alors acheminé via une armoire optique vers 145 foyers dans le village.

"La nouveauté, c'est que cette antenne renvoie également le signal en diffusion radio vers deux autres antennes, l'une à Halleux, l'autre à Gênes. C'est une première en Belgique", a souligné Haroun Fenaux, responsable presse chez Proximus.