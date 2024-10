Des milliers de manifestants dans les rues de Madrid contre le gouvernement Sanchez

Plus d'une centaine de formations ont appelé à cette manifestation, avec le soutien du Parti Populaire (PP, droite conservatrice), principal parti d'opposition et du parti d'extrême droite Vox, sous le slogan "Pour l'unité, la dignité, la loi et la liberté. Des élections générales maintenant !".

Les orateurs ont dénoncé une série de décisions prises par le gouvernement, comme l'amnistie accordée aux acteurs de la tentative de sécession de la Catalogne en échange du soutien des indépendantistes catalans au parlement de Madrid, les pactes conclus avec les partis séparatistes catalans et basques, et évoqué les enquêtes pour corruption et trafic d'influence visant des figures du parti Socialiste et l'épouse de M. Sanchez, Begona Gomez.

Les manifestants ont brandi des pancartes avec des inscriptions comme "Sanchez détruit l'Espagne" et des slogans contre l'immigration.

M. Sanchez, en poste depuis 2018, dirige une fragile minorité gouvernementale qui dépend des votes des partis séparatistes catalans et basque au parlement pour faire passer les textes de loi. Ses concessions à ces partis hérissent la droite.