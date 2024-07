Dix-huit arrestations et 130 millions saisis dans une opération contre la mafia italienne

La police italienne a saisi plus de 130 millions d'euros lors de perquisitions menées dans plusieurs succursales des organisations mafieuses 'Ndrangheta et Camorra. L'opération concernait principalement des affaires de blanchiment d'argent à Rome.

Au total, 18 individus ont été arrêtés. Cinquante autres font l'objet d'une enquête. Ils sont suspectés de blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles, de pratiques abusives et d'extorsion. Plus de 500 policiers ont participé à l'opération à Rome et dans plusieurs autres villes italiennes.

La 'Ndrangheta calabraise et la Camorra napolitaine constituent depuis des années, avec la Cosa Nostra sicilienne, les organisations criminelles les plus puissantes d'Italie. Ces mafias opèrent depuis longtemps bien au-delà de leur territoire d'origine, y compris dans d'autres pays. Le chiffre d'affaires global de la 'Ndrangheta est estimé à environ 50 milliards d'euros par an, et provient principalement du trafic de drogue.