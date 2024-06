Droit d'asile: la condamnation de la Hongrie par la justice est "inacceptable" pour Orban

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fustigé jeudi la condamnation de son pays par la justice de l'Union européenne à une très forte amende pour non respect du droit d'asile.

"L'amende de 200 millions d'euros plus 1 million d'euros par jour (!!!) pour avoir défendu les frontières de l'UE est scandaleuse et inacceptable", a réagi le dirigeant nationaliste sur le réseau social X, ajoutant que "les migrants illégaux semblaient plus importants pour les bureaucrates de Bruxelles que leurs propres citoyens européens".