Durbuy Adventure Valley inaugure un parc à dinosaures

"Les squelettes de dinosaures étaient déjà présents dans le bâtiment indoor du parc avec une petite exposition pédagogique, mais ils n'étaient pas utilisés à 100%", explique Kobe Hamelryck, manager du parc. "Nous voulions ouvrir le parc à un public plus familial en complément des nombreuses activités sportives que nous proposons déjà. Raison pour laquelle nous avons créé ce Dino Mission. Les dinosaures constituent un thème qui parle à tout le monde."

Situé dans l'enceinte du parc, Dino Mission se présente comme une attraction interactive à visée ludique et éducative. Les visiteurs traversent plusieurs salles avant d'explorer librement une zone peuplée de reproductions de dinosaures - pachycéphalosaure, diplodocus, tricératops, T-Rex... -, munis d'un badge leur permettant d'interagir avec leur environnement. Le site comprend notamment un authentique squelette d'allosaure acquis par l'entrepreneur flamand Marc Coucke en 2023.

L'accès à l'attraction est compris dans les deux pass d'entrée du parc. "Le but est de continuer dans notre philosophie d'accueil visant à rendre le parc accessible à tous les publics, du plus jeune au plus aventurier", souligne Carole Dochain, marketing manager d'Adventure Valley.