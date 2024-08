Entre 25.000 et 28.000 spectateurs Festival de Chassepierre

Les conditions météorologiques mitigées de ce weekend n'ont pas découragé le public de Chassepierre, dont le 50e Festival international des Arts de la rue se déroulait samedi et dimanche. "La billetterie n'est pas encore fermée. Mais sur base des préventes et des ventes de billets sur place, on estime la fréquentation entre 25.000 et 28.000 spectateurs. On a atteint notre objectif", rapporte Charlotte Charles-Heep, directrice artistique du festival, dimanche en fin d'après-midi. "C'est une bonne nouvelle. La journée de samedi était assez pluvieuse. Nous sommes surpris de constater que le public s'est une fois de plus déplacé en nombre en dépit de la météo." La pluie de samedi a toutefois entraîné le report ou l'annulation de certaines représentations pour des raisons de sécurité.

Une cinquantaine de compagnies issues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Autriche et d'Espagne participaient à l'événement dans des registres aussi divers que le théâtre, le cirque, la danse et la musique. Pour cette 50e édition, les programmateurs ont tenu à incorporer des artistes ayant noué des liens avec le festival au cours de son histoire, dont Les Commandos Percu, célèbre compagnie française dont la carrière hors France doit beaucoup à Chassepierre, ou encore Claire Ducreux, venue présenter son dernier spectacle ce week-end. La prochaine édition du Festival international des Arts de la rue est programmée les 16 et 17 août 2025.