Fin de carrière pour Denise Herrmann-Wick, championne du monde et olympique

"C'est ici à Oslo que j'ai vécu ma première Coupe du monde en 2011, en ski de fond. Cinq ans plus tard, j'ai pris la décision de passer au biathlon. Mon long voyage en tant que biathlète et fondeuse va maintenant s'achever dans ce lieu chargé d'histoire", a annoncé l'Allemande via Instagram. "Bien sûr avec un peu de douleur. Mais avant tout, avec toute ma gratitude pour les nombreux moments beaux et émotionnels que j'ai pu vivre dans les deux sports."

"J'ai toujours ressenti comme un privilège absolu d'avoir réussi à transformer ma passion en métier. Durant ma carrière j'ai rencontré des nombreuses personnes extraordinaires qui m'ont enrichi. J'ai noué des amitiés et je remercie tout le monde. Merci également à tous ceux qui ont cru en moi, sans vous tout cela n'aurait pas été possible. Après 16 ans de ski de fond et sept ans de biathlon, il est temps de commencer un nouveau chapitre."