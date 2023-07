Frontex recense un nombre record de franchissements des frontières européennes depuis 2016

Au cours du premier semestre de cette année, l'agence des frontières extérieures de l'UE Frontex a recensé 132.370 franchissements des frontières européennes via des "routes irrégulières", soit le nombre le plus élevé pour cette période depuis 2016. C'est surtout le nombre de traversées de la mer Méditerranée vers l'Italie qui est à l'origine de cette hausse, bien que cette route soit la plus dangereuse et la plus mortelle.