G20: Moscou et Pékin dénoncent "le chantage et les menaces" des pays occidentaux

Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la Chine ont dénoncé jeudi les pays occidentaux qui utilisent selon eux "le chantage et les menaces" pour imposer leurs vues, selon la diplomatie russe.

Lors d'un entretien en marge d'une réunion du G20 à New Delhi, le ministre russe Sergueï Lavrov et le ministre chinois Qin Gang ont "unanimement rejeté les tentatives d'ingérence dans les affaires internes d'autres pays, d'imposer des approches unilatérales par le chantage et les menaces", a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Les deux responsables ont exprimé leur "satisfaction" concernant "le développement rapide du dialogue politique bilatéral et de la coopération pratique" entre Moscou et Pékin, selon ce communiqué.

Ils ont également évoqué la situation en Ukraine, "y compris la position de la diplomatie chinoise concernant le règlement politique" du conflit.

"Dans toutes les questions évoquées, nous avons constaté un haut niveau de proximité et de correspondance entre nos positions", a ajouté cette source.

Vendredi dernier, un an jour pour jour après le déclenchement de l'offensive russe contre l'Ukraine, Pékin a publié un document en 12 points appelant notamment Moscou et Kiev à tenir des pourparlers de paix. Mais si la Chine cherche à s'imposer comme médiateur dans ce conflit, sa position d'alliée de la Russie la disqualifie aux yeux des Occidentaux, qui soutiennent de leur côté l'Ukraine.