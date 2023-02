Géorgie : des milliers de manifestants en soutien à l'Ukraine et l'UE

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi en Géorgie en soutien à l'Ukraine, au premier anniversaire de l'invasion russe, et en faveur d'une adhésion de ce pays du Caucase à l'Union européenne.

Quelque 30.000 personnes se sont rassemblées devant le Parlement à Tbilissi en brandissant des drapeaux géorgiens, ukrainiens et européens, selon un journaliste de l'AFP.

La foule a scandé "Gloire à l'Ukraine !" et chanté les hymnes géorgiens et ukrainiens.

S'adressant au rassemblement par liaison vidéo depuis la capitale ukrainienne, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a remercié les Géorgiens pour leur soutien.

"Nous défendons aujourd'hui l'Europe et ses valeurs", a-t-il déclaré sous les applaudissements de la foule, ajoutant qu'il était certain que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient toutes deux "membres de l'UE".

Le rassemblement était organisé par une coalition de partis d'opposition et des militants ukrainiens basés en Géorgie, pays où de nombreux Russes ont aussi trouvé refuge. Il s'est déroulé dans un contexte de mécontentement croissant à l'égard de décisions récentes du gouvernement géorgien, interprétées par ses opposants comme un recul démocratique pouvant compromettre les ambitions européennes du pays.