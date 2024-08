Grèce: des migrants secourus près du lieu d'un naufrage meurtrier

Les personnes secourues se trouvaient à bord d'un voilier, au sud-ouest de la ville côtière de Pylos dans le Péloponnèse, ont précisé les garde-côtes dans un communiqué. Elles seront conduites jusqu'au port de Kalamata, ont-ils ajouté.

Aucune information n'a été donnée sur la nationalité des migrants ni sur leur point de départ.

En juin 2023, un chalutier rouillé et surchargé qui quittait Tobrouk, en Libye, avait coulé au sud-ouest de Pylos. On estime que plus de 750 personnes se trouvaient à son bord, dont plus de 600 auraient péri.