Incendie de forêt dévastateur en Grèce: aucun Belge n'a demandé d'assistance au SPF Affaires étrangères

L'ambassade belge à Athènes a reçu quelques demandes d'informations émanant de Belges présents en Grèce, mais aucune demande d'assistance, a indiqué mardi le SPF Affaires étrangères. Celles-ci confirment par ailleurs que B-FAST ne dispose pas des capacités de lutte contre les incendies demandées par les autorités grecques et n'interviendra donc pas.

Le pire incendie de forêt de l'année en Grèce s'est propagé sur un territoire asséché et a ravagé 10.000 hectares, détruisant d'innombrables bâtiments et véhicules dans la banlieue nord-est d'Athènes. Une personne est décédée et des milliers d'autres ont dû être évacuées. Alimenté par des vents violents, le feu s'est transformé en un front de flammes de 30 kilomètres de long et de plus de 25 mètres de haut par endroits contre lequel les pompiers luttent depuis trois jours.