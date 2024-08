Athènes menacée par des violents incendies: "Nous avons l’odeur de brûlé", dit un Belge qui vit dans la capitale grecque

Des incendies massifs continuent de se propager lundi dans les banlieues nord-est d'Athènes malgré le déploiement de centaines de pompiers, forçant des milliers d'habitants à fuir leurs logements et contraignant la Grèce à appeler l'UE à l'aide.

"C’est une catastrophe. Chaque année, à la même période, on a toujours la crainte de ces incendies. (…) On vient de vivre une vague de chaleur. Il y a beaucoup de vent aussi. L’incendie a commencé avant-hier. Jusqu’à hier, c’était incontrôlable", raconte un Belge qui vit dans le centre d'Athènes. "Nous n’avons pas encore eu de fumées, mais nous avons l’odeur de brûlé. Le vent nous a apporté l’odeur. Le feu est arrivé presque aux portes de la ville, au nord. Quelques habitations ont été brûlées, en grande partie à Marathon. On n’a pas peur, la vie continue. Mais on est simplement triste de cette situation. Nous sommes inquiets car les poumons d’Athènes s’en vont."