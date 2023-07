Incendies: en Grèce, les pompiers restent "vigilants" et mobilisés

Les pompiers restent mobilisés et "vigilants" jeudi contre les incendies qui font rage en Grèce depuis deux semaines et ont entraîné la mort de quatre personnes, dans l'attente de conditions climatiques plus favorables annoncées pour vendredi.

Parmi les pays de la Méditerranée aux prises avec la canicule et les incendies, la Grèce est particulièrement touchée, notamment dans ses îles très touristiques de Rhodes, Corfou et Eubée, ainsi que depuis mercredi en Thessalie, la plaine dans le centre du pays.