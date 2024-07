Irritée par le trublion Orban, l'UE veut siffler la fin de la récré

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a suscité colère et incompréhension au sein de l'Union européenne en rendant visite à Vladimir Poutine, une "initiative de paix" non concertée avec les Vingt-Sept qui cherchent désormais à le brider.

Or, M. Orban est accusé d'abuser de cette position.

Sa visite à Moscou vendredi pour discuter des voies d'un "cessez-le-feu" en Ukraine rompait avec la position européenne de soutien total à Kiev et d'isolement de la Russie.

Elle est d'autant plus mal perçue que des bombardements russes ont fait plus de 30 morts en Ukraine lundi et dévasté un hôpital pour enfants, provoquant un choc dans le pays et parmi ses alliés.

"Viktor Orban ne représente l'UE en aucune manière. Il exploite la présidence de l'UE pour semer la confusion", a protesté la Première ministre estonienne Kaja Kallas, récemment choisie par les Vingt-Sept pour succéder à Josep Borrell comme cheffe de la diplomatie européenne.