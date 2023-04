Italie: le gouvernement revoit à la baisse la croissance pour 2024

Cette prévision, qui figure dans la nouvelle feuille de route économique adoptée en Conseil des ministres, tient compte de la hausse des taux d'intérêt en Europe.

Le contexte économique "reste incertain et risqué en raison de la guerre en Ukraine, des fortes tensions géopolitiques, de la hausse des taux d'intérêt" et des "crises localisées dans le système bancaire et financier international", juge le gouvernement italien dans un communiqué.