Jason Suttels et Bart Swings dominent le marathon de Madère

Les patineurs belges ont dominé le marathon de Madère, comptant pour la World Inline Cup de roller à Funchal, dimanche au Portugal. En tête, Jason Suttels et Bart Swings ont franchi ensemble la ligne d'arrivée.

À une centaine de mètres de l'arrivée, Suttels et Swing avaient de l'avance et ont freiné afin de négocier ensemble l'issue de la course. S'ils ont tenté de franchir la ligne en même temps, le jury a finalement déclaré Jason Suttels vainqueur, devançant de 65 millièmes de secondes son compatriote. L'Allemand Felix Rijhnen a terminé 3e.

Le marathon de Madère est le deuxième d'une série de six comptant pour la World Inline Cup. Bart Swings, 31 ans, avait remporté la première course il y a une semaine à Rennes. Les prochains marathons sont prévus à L'Aquila (Italie), Harbin (Chine), Berlin (Allemagne) et Sarasota (États-Unis).