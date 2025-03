"Je me sens porté par le peuple": le pape François s'exprime pour la première fois depuis son hospitalisation

Le pape François, hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie, a remercié dimanche les fidèles du monde entier pour leurs prières et leur "affection", grâce auxquelles il se sent "soutenu".

Pour la troisième fois consécutive, le souverain pontife de 88 ans n'a pas célébré en public dimanche la traditionnelle prière hebdomadaire de l'Angélus, qui a été publiée sous forme d'une lettre aux fidèles.

"Je voudrais vous remercier pour les prières qui s'élèvent vers le Seigneur du cœur de nombreux fidèles provenant de plusieurs parties du monde", écrit-il. "Je ressens toute votre affection et votre proximité et, en ce moment particulier, je me sens comme 'porté' et soutenu par tout le peuple de Dieu. Merci à tous !" poursuit-il.