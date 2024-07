La Banque centrale russe relève à 18% son taux directeur pour lutter contre l'inflation

"L'inflation s'est accélérée et dépasse nettement les prévisions faites en avril par la BCR (...) Pour que l'inflation baisse à nouveau, il faut que la politique monétaire soit encore resserrée", a expliqué la BCR dans un communiqué.

Le taux avait été relevé à plusieurs reprises entre l'été et la fin d'année 2023, pour atteindre 16%, dans le but d'enrayer l'inflation qui plombe le pouvoir d'achat des Russes.

La veille de cette décision, le Kremlin s'était dit jeudi préoccupé par le haut niveau de l'inflation en Russie.

L'explosion des dépenses publiques, liées notamment aux commandes dans le complexe militaro-industriel pour équiper l'armée en Ukraine et aux importantes primes versées aux soldats et à leurs familles, alimente depuis plusieurs mois un cycle de salaires et de dépenses des ménages à la hausse.