La Commission propose un budget 2025 de l'UE à 200 milliards d'euros

La Commission européenne a proposé mercredi un budget 2025 de l'Union à 199,7 milliards d'euros en engagements. C'est sensiblement plus élevé que les années précédentes, après la révision à mi-parcours du budget pluriannuel (2021-2027). Ce montant n'équivaut toutefois qu'à un peu plus d'un pour-cent de la richesse (PIB) de tous les États membres de l'UE.

Ainsi, 4,3 milliards d'euros supplémentaires seront versés en subsides à l'Ukraine, en plus de 10,9 milliards en prêts. Près de 5 milliards (4,8) iront à la surveillance des frontières et à la politique migratoire, et plus de 5 milliards couvriront la hausse des taux d'intérêt du grand emprunt post-covid de NextGenerationEU. La Commission prévoit l'an prochain de décaisser 72 milliards d'euros au titre de ce grand plan de relance qui ne fait pas partie du budget régulier de l'UE. Plus de 240 milliards d'euros ont déjà été réinjectés dans les États membres.

Le projet de budget 2025 de l'UE est envoyé au Conseil (États membres) et au Parlement européen, qui doivent dégager un accord avant la fin de l'année.