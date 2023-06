La communauté juive inaugure un immense campus à Berlin

Un gigantesque campus scolaire a été inauguré dimanche à Berlin, l'une des plus grandes institutions juives au monde consacrées à l'éducation, à la culture et au sport à voir le jour depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Le Pears Jewish Campus, situé dans le quartier Wilmersdorf, s'étend sur 8.000 mètres carrés. Il accueillera des enfants de maternelle, de primaire et de secondaire, des studios artistique et de musique, un cinéma de 100 places et un hall sportif et événementiel.

"C'est un événement historique aujourd'hui qui marque le début d'une nouvelle ère pour la société juive à Berlin", a commenté le rabbin Yehuda Teichtal, président de la communauté juive de la capitale allemande.